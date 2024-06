(REPORTAŽA) Dan, ko smo bili (še) korak do nogometnih sanj Vestnik Nogometna tekma evropskega prvenstva med Slovenijo in Srbijo je povzročila pravo selitev narodov. Na stadionu Allianz Arena v Münchnu, kjer je potekala, se je zbralo rekordnih 20.170 slovenskih navijačev, še nekaj tisoč jih je bilo v mestu. 360 jih je pripotovalo z navijaškim vlakom Slovenskih železnic in med potniki smo bili tudi mi.





