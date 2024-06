Slovenci odštevajo ure do boja za polfinale Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 20. uri igrala četrtfinale lige narodov proti Argentini. Če bodo varovanci Gheorgheja Cretuja zmagali, se bodo v sobotnem večernem polfinalu (20.00) pomerili z Japonci, ki so jih v tej sezoni do zdaj edini premagali. Že ob 17. uri se bosta za napredovanje v boje za odličja pomerili Italija in Francija. Zmagovalca v polfinalu čakajo gostitelji Poljaki, ki so izločili Brazilce.

