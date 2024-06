Policisti prosijo za pomoč: Prišlo je do nesreče voznice avtomobila in kolesarja Lokalec.si 27. 6. 2024, okoli 18.30 ure se je izven naselja Šikole, v bližini prehoda ceste preko železniške proge, zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in starejši kolesar, ki je utrpel lahke telesne poškodbe. “Morebitne priče prometne nesreče in udeleženo voznico osebnega avtomobila naprošamo, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne ne ...

