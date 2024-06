Odhaja direktor Nigrada Tomaž Kavnik Lokalec.si Po včerajšnji seji Nadzornega sveta družbe Nigrad, d. o. o., so seznanili javnost, da je direktor družbe Tomaž Kavnik nadzorni svet obvestil, da bo s 1. 8. 2024 zapustil mesto direktorja zaradi novih kariernih priložnosti in ciljev. “Nadzorni svet ugotavlja, da je Tomaž Kavnik v času svojega vodenja opravljal delo na najvišjem strokovnem nivoju in v skladu z najvišjimi standardi upravljanja. Uspeš ...

