Celjani pripeljali litovskega reprezentanta RTV Slovenija Slovenski nogometni prvak Celje je pred začetkom nove sezone predstavil novo okrepitev. To je postal 21-letni litovski reprezentant Armandas Kučys, ki je s Celjem sklenil pogodbo do 30. junija 2027, so zapisali pri klubu iz knežjega mesta.

