Ljubljanski policisti preiskujejo rop in tatvino SiOL.net Ljubljanske policiste so danes ob 4. uri obvestili, da je do občana pristopil storilec, ga ogovoril, nato pa ga udaril in mu odtujil gotovino. Osumljenca, 25-letnega državljana Gambije, ki je občana oropal v bližini enega od lokalov v središču Ljubljane, so izsledili v okolici napada in mu odvzeli prostost. Policisti preiskujejo tudi tatvino.

