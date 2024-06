Pred nami vroč in sončen vikend, v ponedeljek prihajajo padavine 24ur.com Petek bo sončen s poletnimi temperaturami, popoldne lahko nastane kakšna ploha oz. nevihta. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče, živo srebro pa bo marsikje preseglo tridesetico. V ponedeljek žal znova sledi vremenski preobrat: državo bodo zajele padavine, ohladilo se bo.

