Izrael z novimi napadi in racijami v Palestini Primorske novice Izraelska vojska je ponoči in davi nadaljevala z obstreljevanjem vzdolž Gaze, med drugim je ciljala tudi šotore z razseljenimi Palestinci v Rafi. Izraelske sile so izvedle tudi nove množične aretacije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi izraelska vlada načrtovala legalizacijo več naselbin.

