V zrušenju strehe na letališču v New Delhiju en mrtev RTV Slovenija Zaradi močnega deževja se je danes zrušil del strehe prenovljenega terminala na mednarodnem letališču v indijski prestolnici New Delhi, pri čemer je umrla ena oseba, še osem pa je bilo poškodovanih, so sporočili reševalci.

