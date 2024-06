Mestna občina (MO) Maribor si prizadeva za aktivno preživljanje prostega časa na prostem za vse generacije, zato smo pristopili k pomembnim investicijam za vzpostavitev in nadgradnjo javnih igral in prisluhnili potrebam občank in občanov za vzpostavitev površin, namenjenih rekreaciji. MO Maribor ob že urejenih 26 novim igriščem, načrtuje vzpostavitev štirih novih znotraj različnih mestnih četrti i ...