Argentinski parlament potrdil Mileijeve obsežne gospodarske reforme Demokracija Piše: C. R., STA Argentinski parlament je ponoči po maratonski seji dokončno potrdil obsežen paket reform predsednika Javierja Mileija, ki je bil v več mesecih razprav sicer temeljito spremenjen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Milei je s tem dosegel politično zmago in bo lahko nadaljeval z deregulacijo gospodarstva ter proračunskimi rezi. Milei si je že čestital in sveženj reform označil ...

