Demokrati v paniki zaradi Bidnove predstave. V igri tudi iskanje novega kandidata. RTV Slovenija Analitiki so si bolj ali manj enotni - sinočnje prvo soočenje predsedniških kandidatov je bilo za Joeja Bidna porazno. Če ne celo usodno. In to kljub temu, da je njegov republikanski izzivalec Donald Trump natrosil rekordno število neresic.