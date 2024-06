Slovenci smo v EU med zadovoljnejšimi s količino prostega časa SiOL.net Slovenci v EU spadajo med najzadovoljnejše s količino prostega časa, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2022. Po zadovoljstvu presegajo sosednje države in so izenačeni z Danci. Na vrhu lestvice Slovence presegajo samo Finci, medtem ko so na repu Grki, Bolgari in Ciprčani.

