Petindvajsetletnik vpil in izzival goste Primorski dnevnik Hrvaška policija je ponoči pridržala 25-letnega slovenskega državljana, ki je na sprehajališču proti kampu Soline blizu Biograda pijan vpil in izzival goste bližnjih lokalov, nato je začel mimoidočim kazati svoje spolovilo. Policija je alkoholiziranega Slovenca pridržala nekaj po polnoči in ga odpeljala na policijsko postajo na streznitev, je danes poročal spletni novičarski portal Zadarski. 25-let ...

Sorodno













Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Challe Salle

Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek