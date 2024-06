Zabave po zabavi ali afterji (afterparty), ki se zgodijo vsak večer Festivala Lent v Minoritih, potem ko se izteče koncert, so resnično zgodba zase. Namenjeni so, kot so zapisali, najbolj vzdržljivim, a to je pravzaprav premalo povedano, saj so enostavno tisto, kar človek potrebuje, preden odide domov poln vtisov o Festivalu Lent. Tam se namreč najdejo tisti, ki so prej hodili naokrog po prizoriš ...