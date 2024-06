Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo v obmejni vasi Rigonce je včeraj potekala spominska slovesnost v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat v obmejnem kraju in občini. Družina, soborci, krajani, predstavniki občine, vojašnice, policije in veteranskih organizacij so se poklonili padlemu borcu in vsem, ki so zaslužni za naših 33 let v samostojni Sloveniji. preberite več »