'Ministrica naj razčisti, kako je to poročilo nastalo' 24ur.com Nejevoljno in ostro se je premier Golob odzval na – za vlado zelo neugodne ugotovitve – notranjega revizijskega poročila nakupa sodne stavbe na Litijski, ki ga je spisala revizorka na pravosodnem ministrstvu. Je revizorka Suzana Hötzl res ravnala na lastno pest? Da se pri tem vprašanju res zapleta, so potrdili tudi na ministrstvu, saj doslej v sistemu naj ne bi našli odredbe za izvedbo revizije. ...

