Vrhovno sodišče ZDA: zakoni, ki brezdomcem prepovedujejo spanje na prostem, so v skladu z ustavo Primorske novice Vrhovno sodišče ZDA je danes sklenilo, da so zakoni, ki brezdomcem prepovedujejo spanje na prostem, v skladu z ustavo in zavrnilo argumente, da gre za kruto in nenavadno kaznovanje, kakršno ustava prepoveduje.

