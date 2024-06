Znani finalisti turnirjev v Eastbournu, Bad Homburgu in na Majorki Sportal Kanadčanka Leylah Fernandez in Rusinja Daria Kasatkina sta finalistki turnirja Wta 250 v angleškem Eastbournu. Fernandez je bila v polfinalu boljša od četrte nosilke Američanke Madison Keys s 6:3, 3:6 in 6:3 v nizih. Kasatkina pa je bila kot šesta nosilka s 6:3, 5:7, 3:6 v nizih boljša od tretje nosilke Italijanke Jasmine Paolini. V finalu Bad Homburga se bosta pomerili Hrvatica Donna Vekić in Rusinja Dijana Šnajder.

