Izginulega šestletnega dečka Ariana, ki je bil pogrešan vse od 22. aprila, so našli mrtvega, navaja 24ur.com. Posmrtne ostanke, ki so jih našli na travniku v zvezni deželi Spodnja Saška, so primerjali z DNA pogrešanega dečka in potrdili identiteto. “Kmet je na truplo naletel med krošnjo v ponedeljek popoldne, le nekaj kilometrov stran od Arianovega doma. Območje so sicer prečesali v aprilu, ko se je začela iskalna akcija, a fantka takrat niso našli,” še navaja portal 24ur.com.