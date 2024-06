Mariborski policisti bodo danes prežali na vas Lokalec.si Policisti Policijske uprave Maribor bodo, z namenom zmanjšanja problematike alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v cestnem prometu ter s tem zagotavljanja ugodnejših in stabilnih prometno-varnostnih razmer, danes, v soboto, 29. junija 2024, izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Namen nadzora je zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, ...

Sorodno

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Challe Salle

Matjaž Kek

Tadej Pogačar