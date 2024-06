"Za otroke in njihove posvojiteljske družine je to nepopravljiva škoda" zurnal24.si Organizacija posvojitev v Sloveniji je še vedno decentralizirana in prepuščena 62 strokovnim službam CSD po Sloveniji. Otroci včasih na posvojitev čakajo po raznih kriznih centrih ali pa kar doma v neustreznih razmerah.

Sorodno







Omenjeni CSD Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Robert Golob

Nataša Pirc Musar