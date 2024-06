Počila je cev v celjski bolnišnici: obisk pacientov na kirurških oddelkih odsvetovan Reporter V Splošni bolnišnici Celje je zaradi počene cevi trenutno omejeno delovanje operacijskega bloka. Razmere so pod nadzorom, bolnišnica pa je zagotovila nemoteno in varno nego pacientov, so sporočili iz bolnišnice. Ob tem obiskovalce prosijo, da v soboto in

