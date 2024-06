V Škofji Loki trg poimenovan po pobratenem mestu Dnevnik Škofja Loka. Ob bližajočem se občinskem prazniku in ob 20. obletnici pobratenja med mestoma Škofja Loka in Freising so v Škofji Loki včeraj slovesno preimenovali trg pred kaščo v Trg mesta Freising. V Škofji Loki si želijo še okrepiti kakovostno...

Sorodno Omenjeni Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Robert Golob