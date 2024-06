Kmetijski inštitut Slovenije je ustanovil svoj prvi živi laboratorij KIS Living Lab, ki se bo osredotočal na ekološke in lokalne sorte ajde, pšenice, krompirja in fižola. Laboratorij bo povezoval različne deležnike od raziskovalcev do podjetij v agroživilskem sektorju, njegov namen pa sta trajnost in socialna vključenost.