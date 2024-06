Med Bledom in Bohinjem naj bi kolesarsko stezo dokončali do konca letošnjega leta. Medtem ko je gradnja povezave od Soteske do Bohinjske Bistrice že končana, pa se zapleta pri izgradnji odseka od Bleda do Soteske. Delček odseka ob železniški galeriji je bilo treba namreč preprojektirati.