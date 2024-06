Škof Bizjak novomašnikoma Luki in Melu: Vedno znova se razveselita zagotovila, da sta vajini imeni zapisani v nebesih Radio Ognjišče Ob prazniku svetih Petra in Pavla se v Sloveniji veselimo štirih mašniških posvečenj. Danes je bil v ljubljanski stolnici posvečen Matjaž Venta iz župnije Dob. V koprski stolnici pa sta bila v duhovnika posvečena Luka Jesenko iz župnije Godovič in Mel Kovic iz župnije Miren pri Gorici. To slovesnost smo neposredno prenašali na Radiu Ognjišče. Že sinoči pa je bil v novomeški stoln...

Sorodno





Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Matej Mohorič

Matjaž Kek

Luka Mezgec