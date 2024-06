Kriminalisti sumijo, da so bili posamezniki z ministrstva za pravosodje že več mesecev pred uradnimi dogovori o nakupu stavbe na Litijski v stikih z njenim prodajalcem Sebastjanom Vežnaverjem. Zakaj so pri tem poslu prezrli številna opozorila? In katere dokumente so pošiljali finančnemu ministrstvu?