Havertz in Musiala v polno za vodstvo Nemcev, v Dortmundu tudi že dva razveljavljena zadetka Dnevnik Za drugo četrtfinalno vstopnico dneva se v Dortmundu merijo gostitelji Nemci in Danci, s katerimi je Slovenija remizirala v skupinskem delu. V drugem polčasu po zadetku Kaia Havertza z bele točke in Jamala Musiale iz protinapada Nemčija vodi z 2:0.

