Ministrstvo za gospodarstvo nadaljuje z izplačevanjem pomoči za škodo v poplavah Lokalec.si Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v juniju nadaljevalo z izplačili pomoči prizadetim gospodarskim subjektom v lanskoletnih poplavah. Za avgustovske poplave je bilo podjetjem do sedaj izplačanih 68,18 milijona evrov. Veliko vlog je še vedno nepopolnih. Na ministrstvu zato vse upravičence, ki sredstev še niso prejeli, pozivajo k hitrim in natančnim dopolnitvam vlog. Izplačila za popl ...

