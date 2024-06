Dars ob začetku turistične sezone opozarja pred izkoriščevalskimi avtovlekami Lokalec.si Na Darsu ob začetku turistične sezone in prometno najbolj obremenjenega obdobja, v katerem je pričakovati tudi okvare vozil, opozarjajo, da na avtocestnem omrežju patruljirajo avtovleke, ki niso njihovi pogodbeni partnerji. V tej luči so pripravili več nasvetov, kako ravnati v primeru okvare vozila na avtocesti ali hitri cesti. Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na Darsu, velja v pri ...

Sorodno





Omenjeni DARS Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Janja Garnbret

Nataša Pirc Musar

Matej Mohorič