Grški gasilci so danes s pomočjo 15 letal in helikopterjev uspeli pogasiti gozdni požar severno od Aten. Močni vetrovi, ki so v soboto nad prestolnico nosili dim in pepel, ob visokih temperaturah sicer otežujejo delo gasilcem v boju z ognjenimi zublji po vsej državi. S požari se spopadajo tudi v sosednji Turčiji.