Premiki na evropskem parketu: ustanovljeni so Patrioti za Evropo N1 Madžarski premier in vodja nacionalistične stranke Fidesz Viktor Orban je skupaj z vodjo nemških svobodnjakov (FPÖ) Herbertom Kicklom in nekdanjim češkim premierjem ter vodjo populistične liberalne stranke Ano Andrejem Babišem ustanovil novo skrajno desno politično zavezništvo, imenovano Patrioti za Evropo.

Sorodno





Omenjeni Madžarska

Viktor Orban Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tim Gajser

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar