Še 90 km: Glavnina za ubežniki zaostaja za šest minut RTV Slovenija Dirka po Franciji se nadaljuje z 2. etapo, ki poteka od Cesenatica do Bologne. Zaključek etape prinaša dva zahtevna vzpona na San Luco, a po drugem prečkanju bo do cilja še 15 kilometrov. Prenos je na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.