V ponedeljek mogoče močnejše nevihte s točo in razlivanje vodotokov RTV Slovenija V ponedeljek bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Mogoči so toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo mogoča razlivanja hudournikov.

