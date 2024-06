'To so tekme o katerih sanjaš. Zakaj ne bi znova presenetili?' 24ur.com Jutri je drugi dan D za slovensko nogometno reprezentanco na letošnjem Euru. Po remiju z Angleži na zadnji tekmi skupinskega dela, je zdaj na vrsti nagrada za trdo delo in priložnost za novo zgodovinsko slavje, tekma s favoriziranimi Portugalci. Pred velikim obračunom sta pred številne novinarje v Frankfurtu stopila selektor Matjaž Kek in Adam Gnezda Čerin. Za vas smo na naši spletni strani v živ...

