Tadej Pogačar se je odločil za preizkus Sportal Želeli so preizkusiti tekmece in Tadej Pogačar jih je, izpostavljajo v taboru UAE Emirates. Oba športna direktorja Andrej Hauptman in Joxean Fernández Matxín sta zadovoljna s predstavo slovenskega šampiona, hkrati pa sta dala vedeti, da njihov tabor Jonas Vingegaard, ki je edini sledil Pogačarjevemu skoku na San Luco pred prihodom v Bologno, ni prav nič presenetil. Pogi je po dveh letih na koncu d...

Sorodno











































Omenjeni Francija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek

Janez Janša