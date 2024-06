Minuli konec tedna so na prenovljeni atletski stezi stadiona Kladivar Cinkarna Celje izpeljali državno prvenstvo za članice in člane v atletiki. To je bil vrhunec domače atletske sezone, na katerem so sodelovali vsi najboljši, razen nekaterih poškodovanih. Evropski prvak v metu diska, Ptujčan Kristjan Čeh, je zmagal z rezultatom 67,88 metra. Navdušil je tudi član kranjskega Triglava Tom Teršek, ki ...