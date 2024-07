Tomi Horvat postal očka, soigralci so ga presenetili s prikupno gesto 24ur.com Naš reprezentant Tomi Horvat je med evropskim prvenstvom postal očka. Z zaročenko sta se razveselila prvorojenke Mie, veseli pa so bili tudi njegovi soigralci, ki so jo pozdravili s prav posebno gesto.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Tanja Žagar

Robert Golob

Matjaž Kek

Klemen Boštjančič

Luka Mezgec