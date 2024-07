Krka pred evropsko sodišče, to ji očitajo zurnal24.si Novomeški farmacevt Krka se bo pred Splošnim sodiščem EU ponovno moral zagovarjati zaradi domnevnega kršenja protimonopolne zakonodaje. Sodišče EU je pretekli teden namreč ugodilo pritožbi Evropske komisije in zadevo perindopril vrnilo v ponovno obravnavo, so danes sporočili iz družbe.

