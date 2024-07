Mini kamero si je pričvrstil na prst in z njo v Istri snemal gole otroke N1 Hrvaški policisti so pridržali 62-letnega Švicarja, ki so ga v eni od turističnih nastanitev v Istri ujeli, kako s kamero snema otroke.

Sorodno



Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Tanja Žagar

Robert Golob

Matjaž Kek

Klemen Boštjančič

Luka Mezgec