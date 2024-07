Piše: C.R. V ponedeljek, 1. julija, ob 14.30 bo pred Lj. Magistratom bo že 14. veliki shod za zaščito pitne vode. Vsak lahko nekaj naredi za čisto vodo v svojih pipah. Protesti pred Lj. Magistratom so ključni! Vztrajati moramo še naprej, sicer bosta Janković in Golob zastrupila vodo za 300.000 ljudi, ki živijo v Ljubljani in 120.000 ljudi, ki vsak dan prihajajo v Ljubljano. Ne smemo dovoliti, da Z ...