Ameriškim oporiščem v Evropi grozi napad? Dvignili so stopnjo pripravljenosti. SiOL.net Oporišča ameriške vojske v Evropi so dvignila stopnjo pripravljenosti, so v nedeljo ob sklicevanju na neimenovane vladne uradnike poročali ameriški mediji. V veljavi naj bi bila druga najvišja stopnja, ki jo Pentagon odredi v primeru verodostojnih informacij o nevarnosti terorističnega dejanja ali napada na osebje in objekte.

