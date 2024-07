Golob odhaja na nogometno tekmo Slovenija – Portugalska, ob tem se bo sestal tudi s portugalskim premierjem Lokalec.si Premier Robert Golob si bo danes ogledal tekmo Slovenija – Portugalska in se sestal s portugalskim premierjem Luísom Montenegrom, so sporočili z Urada Vlade RS. Predsednik vlade Robert Golob bo namreč danes, 1. julija 2024, ob 17.30 odpotoval v Frankfurt, kjer si bo ogledal nogometno tekmo med reprezentancama Slovenije in Portugalske. Tekmo si bo ogledal skupaj s predsednikom vlade Portugalske re ...

