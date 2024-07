Napadi na predstavnike LGBTIQ+ skupnosti so nedopustni in predstavljajo krut opomnik, da se ta skupnost še vedno sooča z diskriminacijo in nasiljem, je v izjavi ob zaključku meseca ponosa poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kritična je bila tudi do tistih, ki se na takšne napade ne odzovejo ustrezno in dovolj odločno. Kot je v izjavi, ki so jo posredovali iz njenega urada, zapisala ...