Takšne posledice je fronta, ki je zdaj nad nami, pustila pri sosedih zurnal24.si Po hudem neurju z močnimi nalivi in zemeljskimi plazovi, ki so minuli konec tedna prizadeli severno Italijo, se danes nadaljuje evakuacija ljudi iz kraja Cogne v Dolini Aoste, ki je še vedno odrezan od sveta. Lokalne oblasti na območju poročajo o veliki škodi na infrastrukturi. Močne nevihte so v nedeljo popoldne prizadele tudi avstrijsko Tirolsko.

