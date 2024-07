Dinamika izplačevanja intervencij zbirne vloge 2023 Vlada RS Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja se je uspešno spopadla z izzivi pri uvajanju Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Kljub pozni potrditvi ter kasnejšemu začetku vnosa zbirnih vlog je obdelala kar 54.725 vlog. Do 30. junija 2024 je izvedla vsa izplačila, kar potrjuje njeno zavezanost učinkovitemu upravljanju sredstev in podpori kmetijskemu sektorju v zahtevnih okoliščinah.

