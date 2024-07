Ob Gardskem jezeru izbruhnil norovirus SiOL.net V občini Torri del Benaco ob Gardskem jezeru na severu Italije so v petek v pitni vodi zaznali prisotnost norovirusa. Do zdaj so s simptomi, kot so slabost, bruhanje in driska, hospitalizirali več kot 300 ljudi, tako domačinov kot turistov. Lokalne oblasti so do nadaljnjega prepovedale uporabo pitne vode.

