Migranti si želijo boljših tečajev slovenščine, da bi se lažje vključili v družbo RTV Slovenija Predstavniki treh nevladnih organizacij so predstavili predlog ukrepov za izboljšanje postopkov integracije tujcev. Prepričani so, da so potrebne sistemske spremembe. Kot ključno spremembo predlagajo boljše, dostopnejše tečaje slovenščine.

