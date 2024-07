Neznanci v Kanalu poskušali vlomiti v bančni avtomat SiOL.net Neznani storilci so v nedeljo okoli 4. ure zjutraj v naselju Kanal poskušali vlomiti v bančni avtomat in nato pobegnili. Policisti pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi jim lahko nudili koristne informacije o dogodku, naj jih pokličejo oziroma obiščejo policijsko postajo, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Sorodno





Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Tanja Žagar

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić